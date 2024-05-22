مدرب الهلال السعودي يكشف موعد عودة نيمار من الإصابة

كشف جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي موعد عودة النجم البرازيلي نيمار من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق بعد فترة غياب طويلة أبعدته عن الفريق طوال الموسم المنقضي.

وبحسب جيسوس مدرب الهلال فإن نيمار سوف يغيب عن مباراة نهائي كأس السوبر السوبر وكذلك المعسكر الإعدادي للموسم الجديد، وأن عودة النجم البرازيلي ستكون بعد بداية الدوري الموسم الجديد بشهر تقريباً.

ويعاني نيمار من إصابة قوية على مستوى أربطة الركبة تسببت في غيابه طوال الموسم الحالي عن الهلال، وحرمت الزعيم من خدمات النجم البرازيلي الذي لم يشارك سوى في مباراتين بالقميص الأزرق.

وصول مورينيو إلى السعودية لتوقيع العقود مع أحد أندية دوري روشن

وصل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية قبل ساعات استعدادًا لتوقيع عقود قيادة أحد أندية دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وربطت تقارير اسم المدرب البرتغالي بناديي الاتحاد والقادسية اللذان أبديا اهتماما بخدمات المدرب البرتغالي، استعدادًا للموسم الجديد.

وقررت إدارة الاتحاد فسخ التعاقد مع المدير الفني مارسيلو جالاردو بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الموسم الحالي، والخروج بموسم صفري فشل فيه بالمنافسة على كل البطولات التي شارك فيها.

كما ربطت تقارير اسم المدرب بنادي القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، بعد تصدره المنافسة في دوري يلو الدرجة الأولى.