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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يتابع استعدادات تجهيزات البعثة المصرية بدورة الألعاب

وزير الرياضة خلال
وزير الرياضة خلال اللقاء

 

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع عدد من أعضاء شركة بوما، والتي تقوم برعاية ملابس بعثة مصر الأولمبية والبارالمبية، وذلك خلال مشاركة مصر في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة بباريس.

أكد وزير الشباب والرياضة على حرصه الشديد من أجل توفير كافة سبل النجاح للبعثة المصرية، موضحاً ان العمل يتم على قدم وساق مع جميع الاطراف المعنية لضمان مشاركة مشرفة تليق بمكانة مصر الدولية.

كما توجه صبحي بالشكر لشركة بوما على دعمها المتواصل لرياضة مصر، وحرصها على توفير أفضل الملابس لبعثتنا، موضحاً أن رعاية شركة بوما لملابس البعثة الأولمبية والبارالمبية، يعكس مدي اهتمام الشركة بالرياضة وخاصة في مصر لما لها من مكانة دولية واقليمية كبيرة.

 

 


 

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