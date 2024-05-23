جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تقدم جامعة المنيا ضمن ٢٨ جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة لعام 2024 ، و التي يقل عمرها عن 50 عاماً ، وذلك من بين إجمالي 1171 جامعة على مستوى العالم ، حيث ظهرت الجامعة ضمن شريحة أفضل 351- 400 عالمياً.

وثَمًن رئيس الجامعة، ما حققته الجامعة من إنجازات في تلك التصنيفات، مؤكدًا أن التصنيفات الدولية للجامعات تعد من أهم أوليات جامعة المنيا؛ لأهميتها ودورها كأحد المؤشرات الأساسية للارتقاء بالبحث العلمي ، ومخرجاته المطلوبة لتطوير الجامعات ، الذي ينعكس على احتياجات التنمية والنهوض بالمجتمع في مختلف القطاعات ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لافتًا ، إلى حرص الجامعة في تطبيق خُططها الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة البحث العلمي ، وتحفيز الباحثين على النشر العلمي الدولي ، بما يُحقق الريادة لجامعة المنيا، والوصول بها إلى مكانة مرموقة محليًا وعالميًا.

جدير بالإشارة ، أن تصنيف التايمز العالمي للجامعات الناشئة ، يعتمد على 18 مؤشرًا للأداء مُجمعة في خمسة مجالات رئيسية تشمل ، جودة البحث ، و التدريس، والبيئة البحثية ، و السمعة الدولية ، والصناعة.

ويذكر أن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، قد أعلن عن تصنيف جامعة المنيا ضمن أفضل جامعات العالم بخمسة تخصصات وفقًا لتصنيف شنغهاي الصيني الشهير للجامعات لعام 2023، فقد احتلت المركز الأول على الجامعات المصرية بتخصص الهندسة الكهربائية والالكترونية وبالفئة 400-301 عالميا.

واحتلت المركز الثاني على الجامعات المصرية ، بتخصصات علوم الكمبيوتر بالفئة 400-301 عالميا ، وكذلك هندسة الطاقة حيث جاءت بالفئة 300-201 عالميا ، وجاءت الجامعة بالمركز الثالث محليا والفئة 500-401 دوليا ، بتخصص الهندسة الكيميائية ، اما بتخصص العلوم الصيدلانية ، فقد احتلت الجامعة المركز الرابع على مستوى الجامعات النصرية ، والمرتبة 300-201 دوليا.

وأكد فرحات، أنه بهذا التصنيف فأن الجامعة حققت قفزة كبيرة في تصنيف شنغهاي الشهير للتخصصات الأكاديمية العلمية لعام 2023 ، وأضاف فرحات ، أن تصنيف شنغهاي من التصنيفات العالمية المرموقة ، التي تعتمد على العديد من المعايير الموضوعية ، لتحديد كفاءة الجامعات ، وترتكز بقوة علي جودة الأبحاث ، من خلال النشر بمجلات علمية مرموقة ، والحصول على جوائز بحث علمي ، بما يكسبه أهمية كبرى للجامعات التي تتطلع للمنافسة والتسويق لها عالمياً.

ويتبع تصنيف شنغهاي للجامعات ، عدداً من المعايير التي تقيس الإنجاز الأكاديمي ، لمنتسبي المؤسسات الجامعية ، من خريجين وباحثين ، كما يقوم تصنيف شنغهاي بإدراج الجامعات على مستوى العالم ، على أساس التخصصات العلمية ، في خمسة مجالات أساسية ، وتشمل ، (العلوم الطبية، الهندسة، العلوم الحياتية، العلوم الطبيعية، العلوم الإجتماعية) ، بالإضافة ، إلى (55) تخصصاً فرعياً.

وأشاد فرحات ، بالإنجاز الذي حققته الجامعة بالحصول على ترتيب عالمي متميز ، من بين 30 ألف جامعة عالمية ، مثمناً الجهود المبذولة نحو الارتقاء بالبحث العلمي والأكاديمي ، لتحقيق مستوى الريادة المحلية والإقليمية والدولية.