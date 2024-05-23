رئيس جامعة المنيا يفتتح مهرجان كلية التربية النوعية

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، تُرافقه الدكتور إيمان الشريف ، عميد كلية التربية النوعية ، مهرجان حصاد كلية التربية النوعية 2024 ، والتي أقامته الكلية للمرة الأولى ؛ لتسليط الضوء على الجوانب التطبيقية لتخصصات الكلية ، ومواهب وإبداعات الطلاب ، ومهاراتهم في مواكبة متطلبات سوق العمل ، وماحققوه خريجيها.

شهد المهرجان ، حضور لفيف من عمداء الكليات ووكلائها ، واعضاء هيئة التدريس ، ومديري المراكز والوحدات بالجامعة ، ووكلاء كلية التربية النوعية، وأساتذتها، والطلاب ، والموظفين بأقسام الكلية كافة ، وعلى هامش المهرجان ، تفقد رئيس الجامعة ، معرض طلاب الكلية، والذي احتوى على مشروعات طلاب أقسام تكتولوجيا التعليم ، والإعلام التربوي ، والإقتصاد المنزلي ، والتربية الموسيقية ، ومركز التخصصات النوعية ، وقسم العلوم النفسية والتربوية.

واثنى رئيس الجامعة ، على طلاب كلية التربية النوعية وخريجيها ، الذين استطاعوا ان يثبتوا انفسهم بمواهبهم المختلفة في سوق العمل ، قائلاً ، ان اسم الكلية يعكس ما يتمتع به طلابها من مواهب مختلفة ، في جميع التخصصات ، ومؤكداً ، ان الجامعة ستظل تقدم لأبنائها الطلاب كل سُبل الدعم ، حتى يوجدوا لأنفسهم المكانة اللائقة ، ويُواصلوا تميزهم في سوق العمل.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة إيمان الشريف ، إلى أن هذا المهرجان يُسلط الضوء على بعض من المحاور الأساسية ، التي تُميز كلية التربية النوعية ، وتُشكل رسالتها ، ومنها ، مُواكبة سوق العمل ، والإهتمام بالخريجين ، وتحقيق الجودة ومخرجات التعليم ، مضيفة بأن الكلية تسعى لتحقيق الجودة العالية ، في جميع جوانب العمل ، مُقدمة شكرها للدعم والتشجيع الذي توليه الجامعة، لضمان جودة مخرجات التعليم.

وخلال فعاليات المهرجان ، تم عرض فيلم تسجيلي، يُوضح رؤية ورسالة الكلية ، ويعرض المواهب المتنوعة ، وما حصلوا عليه خريجي الكلية ، من فرص متميزة في سوق العمل ، في كبرى القنوات التلفزيونية ، وشركات مايكروسوفت ، وكذا تنفيذ مشروعات لخريجي قسم الإقتصاد ، فضلاً عما حققه خريجي قسم التربية الموسيقية ، حتى نالوا التكريم من رئيس الجمهورية المصرية.

واختتم المهرجان ، بحفل موسيقي، لكورال قسم التربية الموسيقي ، قدم الطلاب خلاله ، وقادوا الفقرات الفنية المتنوعة ، التي نالت الإستحسان من جميع الحضور.