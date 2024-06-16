حالة الطقس اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد ، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

،حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية

ومن المتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

درجات الحرارة



وعن درجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 31، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.