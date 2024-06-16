الأحد 16 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة

حالةالطقس
حالةالطقس

حالة الطقس اليوم.. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد ، انخفاضا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3: 4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. 

،حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية

txt

صناع الحياة.. التحالف الوطني يوزع 500 رأس ماشية في أول أيام عيد الأضحى

ومن المتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح على  مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

درجات الحرارة 


وعن درجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 46 درجة والصغرى 31، وقنا العظمى 47 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 48 درجة والصغرى 32.

مواد متعلقة

صناع الحياة.. التحالف الوطني يوزع 500 رأس ماشية في أول أيام عيد الأضحى

أمانة التحالف الوطني بالقليوبية توزع الهدايا على المصليين بمناسبة عيد الأضحى

وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ جنوب سيناء بعيد الأضحى المبارك

الجريدة الورقية