اعتقال شابين من رام الله بعد تفتيش منزلهما

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، بمداهمة عدد من منازل رام الله، واعتقال شابين اليوم الخميس الموافق 23 مايو.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابين من قرية كفر عين وبلدة كوبر شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قام باعتقال الشابين عبد الرحمن البرغوثي من كوبر، وساهر خليل عرقوب من كفر عين، بعد مداهمة منزليهما، وتفتيشهما.

اعتقال 10 مواطنين

وفي بيت لحم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بـ اعتقال عشرة مواطنين وهم:عاطف محمد الكار (28 عاما)، ونائل ربحي طقاطقة (48 عاما)، ونجله نادر (20 عاما)، وشكيب عبد الجميل طقاطقة (35 عاما)، ومحمد حسن عبد الجميل (22 عاما)، وأحمد عياش خليل ثوابتة (37 عاما)، وعلي محمد طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم وتفتيش منازلهم، ومن قرية حوسان غربا، كلا من: محمد خالد حمامرة (18 عاما)، والطفل ريان ايهاب حمامرة (15 عاما)، وعبد الرحمن ياسر حمامرة (16 عاما)، وشقيقه نصرالله (20 عاما)، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.