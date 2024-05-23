عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم بلدتي يعبد وعرابة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدتي يعبد وعرابة في جنين .

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يذكر أن قوات الاحتلال انسحبت فجر اليوم من جنين ومخيمها، بعد عدوان استمر يومين، خلّف 11 شهيدا، بينهم 4 أطفال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة مواطنين من محافظة بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عاطف محمد الكار (28 عاما)، ونائل ربحي طقاطقة (48 عاما)، ونجله نادر (20 عاما)، وشكيب عبد الجميل طقاطقة (35 عاما)، ومحمد حسن عبد الجميل (22 عاما)، وأحمد عياش خليل ثوابتة (37 عاما)، وعلي محمد طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوبا، بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت من قرية حوسان غربا، كلا من: محمد خالد حمامرة (18 عاما)، وريان ايهاب حمامرة (15 عاما)، وعبد الرحمن ياسر حمامرة (16 عاما)، وشقيقه نصرالله (20 عاما)، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.