استشهاد سائق مركبة وإصابة ثلاثة طلبة في قصف اسرائيلي جنوب لبنان

أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية عن استشهاد اليوم الخميس، سائق مركبة لبناني، وأصيب ثلاثة طلبة، في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمركبة مدنية على طريق كفر دجال- شوكين، في محافظة النبطية جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بتعرض حافلة مدرسية إلى قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، أثناء توجهها إلى الدوام المدرسي، ما أدى إلى احتراق الحافلة، واستشهاد سائقها، وإصابة ثلاثة طلبة بجروح، وجرى نقلهم إلى المستشفيات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدتي يعبد وعرابة في جنين .

اقتحامات واسعة

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وعرابة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن استشهاد أو اعتقالات.

يذكر أن قوات الاحتلال انسحبت فجر اليوم من جنين ومخيمها، بعد عدوان استمر يومين، خلّف 12 شهيدا، بينهم 4 أطفال.