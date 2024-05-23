مع الموجة شديدة الحرارة.. نصائح لاستخدام واقي الشمس

واقي الشمس..تتعرض بشرتنا بشكل شبه يومي لأشعة الشمس الحارقة أثناء الخروج للعمل أو قضاء بعض الالتزامات الهامة خارج المنزل.

ومع الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلد خلال الفترة الحالية، والتي تؤثر بشكل مباشر على البشرة بصورة سلبية، لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على بشرتنا قدر المستطاع وعلى رأس تلك الاحتياطات استخدام واقي الشمس المناسب لنوع البشرة.

ارشادات عامة لاستخدام واقي الشمس

ووفق لموقع " stylecraze"، نستعرض بعد النصائح بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة لاستخدام واقي الشمس بشكل صحيح ومنها:

استخدم دائمًا واقي الشمس أثناء خروجك من المنزل بغض النظر درجات الحرارة. إذا كنت ترتدي ملابس السباحة، ضعي حوالي ملعقتين كبيرتين من واقي الشمس على الأجزاء المكشوفة من جسمك. إذا كنت تستخدم رذاذًا واقيًا من الشمس، فتأكد من وضعه بشكل متساوٍ على الأجزاء المكشوفة من الجسم. ضعي واقي الشمس بشكل جيد على الوجه واليدين والقدمين والأذنين والرقبة وأعلى الرأس. تأكدي من وضع طبقة أساسية ذات عامل حماية من الشمس SPF 15 أو 30 على جميع الجسم قبل نصف ساعة على الأقل من التعرض لأشعة الشمس. كرري وضع واقي الشمس كل ساعتين تقريبًا. تأكدي من إعادة وضع واقي الشمس بعد التعرق الزائد أو السباحة أو التنشيف. اتبع دائمًا إرشادات الملصق الموجود على "عبوة" واقي الشمس للاستخدام الصحيح. اختيار واقي الشمس المناسب لنوع بشرتك أمر هام جدًا للحصول على نتيجة جيدة وتجنب الأثار السلبية.

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