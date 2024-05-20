موجة حارة| طالع درجات الحرارة المتوقعة تصل في بعض المناطق لـ45

موجة حارة .. تستمر الموجة شديدة الحرارة بأغلب أنحاء البلاد، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق لـ 45 درجة، ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحذيرات من الطقس، موضحة أن هذه الأجواء شديدة الحرارة مستمرة خلال هذا الأسبوع .

نصائح للخروج في الطقس شديد الحرارة

ووجهت الهيئة عدة نصائح للمواطنين الذين يتواجدون خارج المنال ومنها:

تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

استخدام أغطية الرأس والشمسية.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

شرب الكثير من السوائل وخاصة المياه.

درجات الحرارة اليوم 20-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 28 و 41

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 24 و 33

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 28 و 41

درجة الحرارة في المنصورة .. 27 و 38

درجة الحرارة في الزقازيق .. 28 و 41

درجة الحرارة في طنطا .. 22 و 37

درجة الحرارة في دمياط .. 23 و 33

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و 33

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 24 و 42

درجة الحرارة في السويس .. 26 و 41

درجة الحرارة في العريش .. 18 و 36

درجة الحرارة في رفح .. 18 و 35

درجة الحرارة في رأس سدر .. 25 و 37

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 13 و 32

درجة الحرارة في الطور .. 26 و 37

درجة الحرارة في طابا .. 24 و 35

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و 39

درجة الحرارة في العلمين .. 23 و 33

درجة الحرارة في مطروح .. 23 و 35

درجة الحرارة في السلوم .. 24 و 36

درجة الحرارة في سيوة .. 24 و 42

درجة الحرارة في الغردقة .. 27 و 39

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و 39

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و 41

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و 41

درجة الحرارة في المنيا .. 25 و 41

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و 42

درجة الحرارة في سوهاج .. 26 و 43

درجة الحرارة في قنا .. 26 و 43

درجة الحرارة في الأقصر .. 27 و 45

درجة الحرارة في أسوان .. 28 و 45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 27 و 44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و 44

درجة الحرارة في شلاتين .. 25 و 38

درجة الحرارة في حلايب .. 24 و 34

درجة الحرارة في أبو رماد .. 24 و 34

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 23 و 33