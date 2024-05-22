مصر تحت تأثير موجة حارة.. انخفاض طفيف يبدأ الجمعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من استمرار موجة حارة تجتاح البلاد اليوم الأربعاء، وتُلامس درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية.

استمرار الموجة حتى الخميس

وأوضحت الهيئة أن موجة الحر الشديد ستستمر حتى يوم غد الخميس، مع توقعات ببدء انكسار حدتها يوم الجمعة المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات.

تفاصيل الطقس

نهارًا: شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

ليلاً وصباحًا: معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي أنحاء البلاد.

نشاط الرياح

توقعت الهيئة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، مما قد يُثير الرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، مع رياح سطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

نصائح للتعامل مع الموجة الحارة