لعشاق جوز الهند| اصنعي كب كيك صحي يقوي مناعتك

جوز الهند من الثمار الشهية والغنية بالفيتامينات الهامة للجسم، كما يفضلها البعض لعمل الحلوى، فتعطي مذاق مميز ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كب كيك جوز الهند اللذيذ، وأهم فوائده.





كب كيك جوز هند

طريقة عمل كب كيك جوز الهند

المقادير

- سكر : نصف كوب

- حليب : كوب

- دقيق : كوب وربع

- جوز الهند : ربع كوب (مبشور)

- البيض : 2 حبة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- الخل : ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

- ملح : رشّة

- سمن : نصف كوب (مذوب)

- سكر البودرة : حسب الرغبة (للتزيين)

- جوز الهند : حسب الرغبة (مبشور / للتزيين)

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، اخلطي المكونات السائلة أولاً، ثم اخلطي جيداً السمن مع البيض، والفانيليا السائلة، والحليب.

أضيفي السكر واستمري في الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي المكونات الجافة، الملح، والدقيق، والبيكنج باودر، وجوز الهند المبشور.

اسكبي خليط الحليب إلى المكونات الجافة.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة خمس دقائق قبل إدخال الكب كيك.

في قالب مخصص للكب كيك، صُبي الخليط، وأدخليه الفرن لمدة حوالي 15 دقيقة، ثم تأكدي من النضوج بعد اختباره بوضع عود خشبي رفيع داخل الكب كيك ليخرج نظيفاً.

أخرجي قالب الكب كيك من الفرن، واتركيه ليبرد تماماً، ثم زينيه بالسكر البودرة، وجوز الهند المبشور قبل التقديم.





فوائد تناول جوز الهند

مصدرًا للفيتامينات والمعادن

إذ يحتوي جوز الهند على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم.

هذه المغذيات تعود بالنفع على صحة الإنسان بشكل عام.

التقليل من خطر الإصابة بالحصى في الجهاز البولي

جوز الهند تأثيراً قد يساهم في التقليل من حصوات الكلى والإحليل؛ وهي القناة التي تربط المثانة بخارج الجسم.

حماية القلب

إن جوز الهند يحتوي على حمض اللاريك (Lauric acid)، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد.

لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

وبشكل عام، خلص إلى أن زيت جوز الهند له تأثير محايد على مستويات الكوليسترول ، ولكن ما زال هناك حاجة إلى البحث.





تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.



تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنغنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

هذا الأمر يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

كما أن جوز الهند يعد مضاد للفيروسات والفطريات والبكتيريا والطفيليات، مما يساعد في علاج بعض الأمراض، مثل: التهابات الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المسالك البولية والديدان الشريطية.