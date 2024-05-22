اصنعي آيس كريم تشيز كيك التوت وواجهي حر الصيف

آيس كريم تشيز كيك التوت من الحلول السريعة التي يمكنك تحضيرها لمواجهة حر الصيف، فيشعرك بالانتعاش ويمدك بالترطيب المطلوب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

آيس كريم تشيز كيك التوت

طريقة عمل آيس كريم تشيز كيك التوت

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : باكيت

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (طرية)

- حليب مكثف محلى : عبوة

- كريمة : مغلف (بودرة)

- حليب : كوب

- جبن كريمي : كوب

- عصير الليمون : نصف حبة

- الفانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- مربى التوت : 2 ملعقة كبيرة

- التوت : نصف كوب (طازج)

طريقة التحضير

قومي بتكسير البسكويت إلى فتات صغيرة الحجم وقلبيها مع الزبدة جيداً.

اخفقي ظرف الكريمة مع الحليب البارد.

اخفقي الحليب المكثف المحلى مع كوب من الكريمة، ثم أضيفي الجبن الكريمي، وعصير الليمون، والفانيليا، ثم اخفقي المكونات جيداً حتى يكثف المزيج.

أضيفي المزيج إلى خليط البسكويت والزبدة، وأضيفي مربى التوت وحبات التوت الطازجة وقلبي المكونات بهدوء حتى تتجانس.

اسكبي الخليط في قالب وضعيه في الفريزر ليلة كاملة.

زيّني الآيس كريم بصوص مربى التوت، ثم قدميه بارداً.

فوائد تناول التوت

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يساعد تناول التوت بكافة ألوانه في تعزيز صحة القلب وحمايته من الإصابة من الأمراض المختلفة، ويعود السبب في ذلك إلى مضادات الأكسدة والمواد النشطة النباتية الموجودة فيه.

يخفض مستويات السكر لمرضى السكري

تعتبر هذه من أهم فوائد التوت الأبيض، حيث يحتوي هذا النوع من التوت على مواد كيميائية تجعله يعمل كالأدوية المستخدمة من قبل مريض مرض السكري من النوع الثاني.

تناول التوت الأبيض يعمل على إبطاء عملية تحليل وتكسير السكريات في الأمعاء، وذلك ليتم امتصاصها بشكل بطيء من قبل الدورة الدموية، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في معدلها الطبيعي أو المقبول.

يقي من أمراض العين

الحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر، بفضل مستوياته العالية من مضادات الأكسدة الصحية، خاصة الزياكسانثين.

تعزيز المناعة

يقوم التوت بدعم الجهاز المناعي، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة ذات الخصائص المعززة للمناعة وقدرتها على محاربة الجذور الحرة والالتهابات.

يحمي القلب

تساعد النسبة العالية من الألياف في التوت على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث تعمل الألياف القابلة للذوبان على التقاط الكوليسترول الضار خلال مروره عبر الأمعاء وتتخلص منه كنفايات، مما قد يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويساعد على حماية صحة القلب.

مضاد للالتهابات

يعتبر التوت البري من مصادر الطاقة المضادة للأكسدة، يوفر التوت البري أيضًا مركبات مضادة للالتهابات، وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يستهلكون التوت البري لديهم مستويات أقل من بروتين سي التفاعلي، وهو علامة الدم للالتهاب، وهو سبب معروف للشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة والتدهور المعرفي.

يدعم صحة الأمعاء

تظهر الأبحاث أن تناول التوت البري يمكن أن يخلق تحولًا إيجابيًا في بكتيريا الأمعاء المفيدة المرتبطة بالمناعة والمزاج وصحة الجهاز الهضمي. تساعد الألياف الموجودة في التوت البري الكامل أو المجفف أيضًا على منع الإمساك ودعم صحة الجهاز الهضمي.