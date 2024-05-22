الأربعاء 22 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الأربعاء

طقس الامارات
طقس الامارات

 كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الأربعاء موضحًا أن الطقس السائد سيكون صحواً بوجه عام، ورطب ليلاً وحتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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رياح جنوبية شرقية 
وأضاف المركز، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة  12:55 والمد الثاني عند الساعة 00:20 والجزر الأول عند الساعة 17:48 والجزر الثاني عند الساعة 07:28 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:37 
وأشار المركز، المد الثاني سيحدث عند الساعة 20:22 والجزر الأول عند الساعة 15:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:10
وجاءت درجات الحرارة والرطوبة  العظمى والصغرى كالاتي:
أبوظبي            36             25             80             30
دبي               37             25             85             30
الشارقة             36             24             85             35
عجمان             36             26             90             35
أم القيوين        37             25             90             35
رأس الخيمة       37             24             85             30
الفجيرة             37             29             80             25
العـين               40             23             65             15
ليوا                 41             26             70             10
الرويس             37             24             80             30
السلع                36             25             80             25
دلـمـا                34             28             85             40
طنب الكبرى / الصغرى35     29           80             35
أبوموسى        35             29             85             30

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