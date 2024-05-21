أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

رياح مثيرة للأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس القطنية

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:44

درجة الحرارة الصغرى:29