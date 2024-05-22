محمد الباز: إسرائيل تغسل سمعتها القبيحة بإلقاء الاتهامات على مصر

علّق الإعلامي محمد الباز، على الأكاذيب والاتهامات الإسرائيلية لمصر، قائلا: "نحن أمام مناورة تقوم بها إسرائيل في محاولة لغسل سمعتها وغسيل وجهها القبيح بإلقاء مثل هذه الاتهامات الباطلة على مصر".

وقال "الباز" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": "لا أتوقع خيرًا من إسرائيل على الإطلاق، نحن أمام كيان يتصرف بهذه العقلية طوال الوقت"، مؤكدًا أن مصر تعرف أن إسرائيل كاذبة وأمريكا تساندها في تلك الأكاذيب، لكن هذا لن يؤثر على الدور الذي قررت مصر القيام به.

وأكد أن رؤية مصر هي الرؤية الواقعية التي تستند على الأمر على الأرض، والرهان على أي رؤية أخرى غير المصرية هو رهان فاشل.

وأشار إلى أن إسرائيل يمكن أن تستمر في مثل هذه الممارسات طوال الوقت، متابعًا: "لكن أعقد الأمل على الحكمة التي تدير بها مصر الأمور، والدور الذي رأت مصر فيه نفسها حيث يمكن أن تتحمل مثل هذه الصغائر ولن تتراجع عن القيام بدورها السياسي والدبلوماسي والإنساني وبذل الجهد حتى آخر لحظة".

ونوه إلى أن حلفاء إسرائيل سواء الولايات المتحدة أو الغرب يرون أنها فشلت؛ لأنها لم تنفذ أهدافها التي أعلنت عنها من الحرب، مضيفا: "الحليف يرى إسرائيل دولة فاشلة، كما أن هناك الملايين الذين خرجوا في ميادين العالم لإدانة إسرائيل وتوحشها وما تفعله بحق الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه بسبب ذلك تطلق إسرائيل الشائعات وتسرب الأخبار الكاذبة، متابعًا: "لأنها مثل الغريق الذي يمسك بقشة، وتلقي بالاتهامات على الأطراف التي تبذل جهدًا حقيقيًا لإنهاء الأزمة وتروج الأكاذيب عنهم حتى تظهر أمام العالم أنها تريد الوصول إلى حل لكن الآخرين هم من يقفون أمام ذلك".

وأكد الباز أن مصر هي الطرف الوحيد الذي يملك رؤية شاملة لحل هذه القضية، وهي الطرف الوحيد أيضًا الذي يعمل بنزاهة كاملة ومطلقة وتريد أن تصل إلى حل حقيقي في المنطقة منذ بداية الأزمة.

وتابع أن مصر قدمت أكثر من اقتراح للتهدئة، وهذه الرؤى كان يتم تقديمها إلى الأطراف المتنازعة وانتظار الرد والملاحظات حتى في التصور الأخير.