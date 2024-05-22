مفكر سياسي: تيارات يهودية أمريكية تنظر لإسرائيل كمهدد لمصالحها

قال المفكر السياسي عبدالمنعم السعيد، إن هناك تيارات يهودية في أمريكا تعتقد أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالحها، مشيرا إلى أن التوجه الأمريكي منذ 30 عاماً هو أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح الولايات المتحدة، ويأتي ذلك عن طريق تيارات يهودية إصلاحية في أمريكا وأوروبا.

وأضاف أن فلسطين تعاني من حرب ديموغرافية وحرب جغرافية للاستيلاء على الأرض، وأكد أن عدد يهود العالم لا يزيد عن 17 مليونا، مشددا على ضرورة وجود مخطط عربي وفلسطيني محكم لحل هذه الأزمة.

وأوضح أن المخطط الإسرائيلي معروف منذ 76 عاماً، وكان معلناً ومكشوفاً، ولكن كان هناك تقاعس في التعامل معه، لافتا إلى أن الفكرة الصهيونية تتضمن وجود بشر في دول أخرى يهاجرون إلى فلسطين، وهذا ما يجعلهم صهاينة.

وأعرب السعيد خلال مداخلته على قناة "القاهرة الإخبارية" عن اعتقاده بأن الفلسطينيين لديهم كل الطاقة لمواجهة هذا المخطط.

ورحبت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد بخطوة دول "أيرلندا وأسبانيا والنرويج" بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية إن الاعتراف بدولة فلسطين يعد خطوة جيدة نحو إقامتها مستقلة واعتراف المزيد من الدول في العالم بها.

الاعتراف بدولة فلسطين



وأضافت اللجنة أنها تأمل مع هذه الخطوات بالاعتراف بدولة فلسطين أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة التي يتعرض لها من جانب العدوان الإسرائيلي والتي تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية على مر التاريخ.