الكلام وآخره

الأربعاء 22/مايو/2024 - 07:55 م 5/22/2024 7:55:56 PM

من حق جماهير نادى الزمالك ان تحتفل بفريقها، ومن حقها ان ترقص وتغنى وتفرح بالانتصار وعودة فريقها إلى منصات التتويج، وعودة كبير افريقيا إلى التتويج بالبطولات القارية.. فريق الزمالك تساوى الآن مع كل من بايرن ميونخ الالمانى وليفربول الانجليزى فى لقب الاندية الأكثر تتويجا فى العالم بالألقاب القارية بأربعة عشر لقبا.. فقد توج الزمالك بالكأس الافريقية فى ستاد القاهرة فى ملحمة تاريخية لجمهور الزمالك الذى احتشد وملأ المدرجات، فى مشهد مهيب يؤكد عظمة جمهور الزمالك العاشق لناديه.. جمهور اسود فى كل مكان موجود.. الجمهور الكبير فى مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى اسقط التابوهات وحطم الاصنام بالحشود الكبيرة والتشجيع الحضارى تحت الراية البيضاء.. جمهور يستحق التكريم لكونه الاكثر وفاء واخلاصا وهو الداعم والسند لنادى الزمالك، ستاد القاهرة اكتسى باللون الابيض.. واللاعبون كانوا عند حسن الظن فاجتهدوا ولعبوا ولم يدخروا جهدا من اجل اسعاد جماهيرهم فى كل الدنيا.. الجميع كانوا على قدر المسئولية بداية من الحارس محمد عواد ومرورا بكل من عمر جابر وحمزة المثلوثى وأحمد فتوح فى الدفاع ونبيل عمادى دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدى فى الوسط والمايسترو ونجم الشباك أحمد سيد زيزو صانع البهجة والجناح الطائر وابراهيما نداى المقاتل وقلب الأسد سيف الدين الجزيرى وانضم لهم زياد كمال ويوسف أوباما ومصطفى شلبى واللاعبون الذى كانوا على الدكة كان لهم دور فى هذا الانجاز الافريقى بدعم ومساندة زملائهم.. وفى ستاد القاهرة هناك مشاهد مشرفة لا بد من الوقوف عندها لكونها تعكس الروح الرياضية والاخلاق الرفيعة واهم هذه المشاهد ما فعله اللاعب ياسين البحيرى نجم نادى نهضة بركان الذى انقذ عماد دونجا من الخطر حين احتضنه ومنعه من السقوط على أم رأسه.. ياسين البحيرى يستحق التكريم وتطوقه رقبته بالورود واطالب المسئولين فى نادى الزمالك بدعوة ياسين البحيرى لزيارة نادى الزمالك وتكريمه ومنحه درع الاخلاق.. وكل لاعبى نهضة بركان يستحقون الشكر على روحهم الرياضة واخلاقهم الحميدة.

ولم يعكر صفو هذه الملحمة الزملكاوية الجميلة سوى المشاهد السيئة التى حدثت فى مراسم التتويج، وهى مشاهد الفوضى التى يجب ان يحاسب عليها المسئولون عنها حسابا قاسيا لكونهم افسدوا مناسبة كبيرة وعكننوا على الجماهير.. وجعلوا الكاف يدين هذه المشاهد.