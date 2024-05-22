أسهل طريقة لعمل كيكة موكا بالكاكاو

كيكة موكا بالكاكاو من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في أعياد الميلاد، وتتميز بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة موكا بالكاكاو

طريقة عمل كيكة موكا بـ الكاكاو

المقادير

- دقيق : كوبان

- سكر : كوبان

- بودرة الكاكاو : ثلثان الكوب

- الزيت : نصف كوب

- زبادي : كوب

- البيض : 2 حبة

- بيكنج صودا : ملعقتان صغيرتان

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- النسكافيه : ملعقة كبيرة

- ماء ساخن : كوب

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة.

2. جهزي صينية قياس 9 انش وادهنيها بالزبدة ورشة الدقيق.

3. اخلطي الطحين والسكر والكاكاو والزيت والبيض واللبن الزبادي في وعاء حتى تمتزج المكونات.

4. أضيفي البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح واخلطي.

5. اخلطي ملعقة النسكافيه مع الماء الساخن وأضيفيه لخليط الكيك واخففي لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط ناعماً.

6. صبي خليط الكيك في القالب وأدخليه الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة حتى ينضج واتركي الصينية لتبرد لمدة 10 دقائق.

7. عند التقديم زيني الوجه بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة وقطعي الكيك وقدميه.

فوائد الكاكاو

مصدر لفيتامين دي D

يضمن فيتامين دي D الذي يحتوي عليه الكاكاو تقوية الأسنان والعظام، فضلاً على العديد من العمليات الحيوية في الجسم.

الوقاية الجيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية

يقلل الكاكاو من ضغط الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من هنا فهو يعتبر حليفاً لصحة القلب، لذا يحتوي الكاكاو على العديد من الفوائد الصحية، لذلك لا يجب إزالته من النظام الغذائي، ولكن تناوله باعتدال.

غني بمضادات للأكسدة

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الزنك والنحاس، التي تساعد في محاربة آثار الشيخوخة، كما يضمن محتواه المضاد للأكسدة من فيتامين إي E الأداء السليم للرؤية ويحارب ظهور بعض أمراض العين.

مضاد قوي للتوتر

بفضل غنى الكاكاو بالمغنيسيوم، يلعب هذا العنصر الغذائي دوراً في استرخاء العضلات، ضدّ الإجهاد والتعب.

الوقاية من الإمساك

الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا خلال الحمل بسبب البروجيسترون، قد يساعد الكاكاو في تخفيف الإمساك وتعزيز وظيفة الأمعاء وتقليل آلام الجهاز الهضمي.

المساعدة على التخسيس

تفيد بعض الدراسات إلى أن تناول الكاكاو الخام له دور في فقدان بعض الوزن الزائد، إذ إنه ينظم الشهية، ويحسن الأيض.

فوائد الكاكاو للشعر

يحتوي الكاكو على المغنيسوم الذي يساعد في تجدد ونمو الخلايا، كما أن له تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على إصلاح بعض الأضرار في الخلايا خصوصاً في بصيلات الشعر، لذلك يساعد تناول الكاكاو على نمو الشعر الصحي من الجذور خصوصاً بعد انقطاع الحيض.