قتل اليتيمة أمام طفلها.. جريمة كفر غطاطي سطرها الزوج بـ "جنزير"

وضع جنزيرا حول عنقها أحكم قبضته، حاولت أن تقاوم، سدد لها ضربات على وجهها أفقدها قواها، تداخل صوت صراخها مع بكاء صغيرها، وهو يشاهد والده يقتل أمه في كفر غطاطي بالهرم.

قتلت زوجتي الزنانة

أنهى حياتها، استعان بجنزير وسلسلة، وحزام حتى تمكن من إزهاق روح زوجته، فارق اليحاة بين يديه، وردد “أنا ارتحت من زنها”.

وتروي "أم ميادة" والدة الضحية لـ "الوفد"، تفاصيل جريمة فقدت فيها كريمتها، قائلة زوجت "ميادة رمضان أحمد" 26 عاما قبل عام لـ " سامي. أ.ف" 28 عاما، يعمل سائق على سيارة سوزوكي، فرحت كثيرا، أخيرا اطمأننت على وحيدتي وفلذة كبدي في بيت زوجها أديت رسالتي وجاء من يحميها ويكمل معها حياتها، لا أعلم أني سلمتها لمصدر تعاستها، وقاتلها.

وتابعت والدة الضحية، كانت الحياة سعيدة في البداية ، ورزقهما الله بطفل اسمه "سليم"، وبدأت المشاكل تدب إليها وتتسرب لحياتهم تدريجيا، فزوج ابنتي سلم أذنه لوالدته التي كانت تحرضه أن يمنع عنها الأموال ثم حجب عنها الطعام.

طفل يبكي - تعبيرية

اختاري مين هيموت الأول

تطورت المشاكل بينهما، وقرر زوجها قتلها حتى أنه قال ابنتي مرة " اختاري أموتك أنت الأول ولا أقتل سليم ابننا" فقدت ميادة الوعي عندما سمعت والد زوجها يحدثها بهذه الطريقة.

وفي اليوم الموعود أحضر جنزير وقتلها لتفيض روحها إلى بارئها، لم يمنعه صرخات صغيرة ابن الـ 4 أشهر، أن تثنيه عن قراره، فقد عقد العزم على التخلص من هذه البرئية " ميادة"

وطالبت والدة المجني بالقصاص من المتهم، قائلة " أنا عايزة حق اليتيمة، من المتهم القاتل الذي خان الأمانة وطعني في أعز ما لدي صغيرتي.

القبض على قاتل زوجته بالهرم

احتجز والد المتهم ابنه حتى وصل رجال المباحص سلمه لهم، وجرى اقتياده إلى قسم شرطة الهرم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، كما واجهته بالأدلة الفنية، ممثلة في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة به من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليها، وأداة الجريمة "الجنزير"، فضلًا عما ورد بتحريات أجهزة الأمن، والتي أثبتت إقدامه على الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المتوفية.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم بإنهاء حياة زوجته في كفر غطاطي بالهرم، خلصت على مراتي عشان زنانة وبتطلب مني فلوس، ومش عايزه تبطل رغي وكلام.

وتابع المتهم في اعترافاته أحضرت جنزيرًا كان موجودًا بالشقة، ولفيته حول رقبتها وضغطت على القصبة الهوائية مرات عدة دون أن أشعر بحالتي حتى ماتت".

قررت الجهات المعنية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما.