عايزين نشرب والمياه مقطوعة لمدة عام ونصف.. استغاثة مواطن لوزير التنمية المحلية

يستغيث المواطن فتحي محمد شعبان عبد الجواد، مقيم خلف معهد تكنولوجيا الطيران التابع لرئاسة حي المنيرة الغربية بالجيزة، بأن يعيش لمدة عام ونصف دون مياه.

وقال فتحي أنه يقطن في عقار مكون من 8 طوابق، يضم 70 فردا موزعين على 14 شقة، ومنذ عام ونصف، حضر موظفين من شركة مياه الشرب برفقتهم مباحث المياه وقاموا بقطع المياه عن العمارة بسبب مديونية على مالكي العقار.

وتابع أعلنت شركة المياه ملاك العقار بدفع المديونية وحرروا محضر بذلك، إلا أن مالكا العقار رفضا ذلك وقالوا إن الذي استهلك المياه السكان، وعليهم أن يجمعوا المبلغ ونحدد نقوم بتسديده، وتركيب عداد مياه للعقار، فأغلق بعض السكان شققهم، لعدم وجود مياه بالعمارة.

وأردف المتضرر أصبحنا نعاني منذ عام ونصف من عدم الحصول على المياه، وزوجتي تخطت الـ50 عاما ومصابة بمرض الروماتيد.

ولا يوجد أمامنا إلا أن نقضي حواجنا من المياه بملء جراكن المياه من المحلات المجاورة ونصعد بها إلى الطابق الثامن.

وناشد فتحي وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، ورئيس حي المنيرة الغربية، المهندس رمضان عبد الرحمن عبد الباري، بتركيب عداد مياه خاص بشقته، مع استعداده لدفع مديونية الشقة التي تخصه.