انتشال جثة جديدة من ضحايا ميكروباص معدية أبو غالب

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة فتاة من ضحايا حادث غرق ميكروباص في معدية أبو غالب، مساء اليوم الثلاثاء، بينما لا يزال 5 أشخاص مفقودين.

تفاصيل غرق ميكروباص معدية أبو غالب

كان الميكروباص يقل فتيات يعملن في شركة لتصدير الفاكهة في طريقهن من محافظة المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة.



سقط الميكروباص في النيل أثناء نقله عبر المعدية، وعلى متنه 26 فتاة يقاومن الغرق.

تمكن الأهالي من إنقاذ بعض الفتيات من الحادث، فيما انتشلت قوات الإنقاذ جثة فتاة من ضحايا الحادث، بينما لا يزال 5 أشخاص مفقودين.

وأسفر الحادث عن غرق 10 فتيات وإصابة 11 أخريات، بينما تكثف الأجهزة المعنية للعثور على 5 مفقودات

وتواصل جهات التحقيقات المختصة، الاستماع لأقوال السائق المتسبب في حادث غرق ميكروباص ، والذي كان يقل 26 فتاة في نهر النيل من أعلى معدية أبو غالب الوسطانية، كما أمرت باستعجال التحريات حول الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بعرض السائق على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل المواد المخدرات، لكشف مدى تعاطي السائق المواد المخدرة.

ضحايا ميكروباص معدية أبو غالب



من جانبها، أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بحبس سائق ميكروباص معدية أبو غالب، بعد أن وصل عدد المصابين حتى إلى 11 حالة، فضلا عن انتشال 10 جثث، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجار البحث وانتشال 5 جثث أخرى، ووجهت له تهمة القتل الخطأ.

كما تمكن رجال الإنقاذ والضفادع البشرية من استخراج جثة فتاة من ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب من أمام مركز الخطاطبة بعد أن جرفها التيار إلى هناك نظرا لشدة تيار المياه.

مازال رجال الإنقاذ والضفادع البشرية تواصل البحث عن 5 من الضحايا في حادث غرق ميكروباص معدية أبو غالب، وكان قد أنهى فريق من نيابة شمال الجيزة معاينة موقع حادث سقوط ميكروباص معدية أبو غالب.

وتناظر جهات التحقيق، جثامين تم انتشالهم، من ضحايا حادث سقوط ميكروباص من أعلى «معدية أبو غالب»، التابعة لمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، تمهيدا للتصريح بدفنهن، وكلفت النيابة العامة رجال الإنقاذ النهري بسرعة البحث عن باقي الضحايا.