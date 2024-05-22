حفل ختام الأنشطة الطلابية في جامعة الملك سلمان الدولية

شهد الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بالجامعة في نهاية العام الجامعي 2023-2024.

وأشرف على تنظيم الاحتفال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بمشاركة الأسر الطلابية وباقي الإدارات في جامعة الملك سلمان الدولية.

وأقيم الحفل بحضور النواب والعمداء ومديري البرامج والعديد من القيادات الجامعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في جامعة الملك سلمان الدولية.

وافتتح الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، ثم توالت العروض والأنشطة الطلابية حيث تم عرض العديد من الفقرات المسرحية والفنية والتي شملت مهرجان المسرح.

وتم عرض مسرحية بيجامة الفرعون الضائعة قدمها طلاب كلية السياحة، ومسرحية عودة المرأة العجوز قدمها طلاب ألسن الماني، ومسرحية فيولا والجن قدمها طلاب كلية ألسن إنجليزي، ومنودراما، كما تم افتتاح معرض الابتكارات، ثم المعرض الفني، والعديد من الفقرات الأخرى التي أظهرت مهارة فائقة للطلاب في القاء الشعر، وعرض كورال الجامعة، وفي نهاية الحفل تم تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة في الأنشطة الرياضية والفنية.

حرص جامعة الملك سلمان الدولية على دعم الأنشطة الطلابية

وأكد الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، حرص إدارة الجامعة وسعيها الدائم الى دعم الأنشطة الطلابية بجميع صورها، وتشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، مشيدا بما قدمه طلاب الجامعة خلال مشاركتهم.