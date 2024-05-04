فوز جامعة الملك سلمان الدولية بـ6 مراكز في مسابقة طب الأسنان

شارك طلاب كلية طب الأسنان في جامعة الملك سلمان الدولية في المؤتمر المصري لطب الأسنان EDD24 يوم الجمعة 3 مايو 2024 بدار الأسلحة والدخيرة.

ونظم المؤتمر المصري لطب الأسنان اتحاد الجمعيات العلمية لمجتمع طب الأسنان EADS التابع ل FDI .

وشاركت جامعة الملك سلمان الدولية بدور الشريك الاكاديمي للمؤتمر ضمن ٥ جامعات أخرى.

جدير بالذكر أنه قد شارك في المسابقة كليات طب الأسنان من ٢٤ جامعة على مستوى الجمهورية.

مراكز جامعة الملك سلمان الدولية

وأحرز طلاب كلية طب الأسنان جامعة الملك سلمان علي مراكز متقدمة في التخصصات الاتية :

1-مركز أول في تخصص الحشو Composite restoration

2- مركز أول poster

oral pathology

3- مركز ثاني poster biomaterials

4- مركز ثاني poster oral biology

5-مركز ثاني تخصص التركيبات الثابتة laminate veneer preparation

6- مركز ثاني تخصص التركيبات الثابتة Anterior bridge preparation.

وتسعى إدارة جامعة الملك سلمان الدولية دائما إلى دعم طلابها على جميع المستويات العلمية والأكاديمية وكذلك الأنشطة الطلابية.

وتهدف كلية طب الأسنان في جامعة الملك سلمان الدولية إلى إعداد أطباء أسنان مجهزين تجهيزًا عاليًا بالمعرفة والإمكانيات العملية والتقنية والمهارات المطلوبة لخدمة المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية.

وتستهدف كلية طب الأسنان في جامعة الملك سلمان الدولية إعداد طبيب أسنان لديه القدرة على التفكير النقدي، والارتقاء بأداء الطلبة وفق لمنظور الرقي العلمي، وإنشاء قاعدة للعمل البحثي في ​​مجال الرعاية الصحية في طب الأسنان.

كما تستهدف كلية طب الأسنان في جامعة الملك سلمان الدولية تقديم خدمات متميزة للمرضى، والمشاركة المدنية من خلال تنظيم حملات العلاج والتوجيه.