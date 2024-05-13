فتح باب التقديم المبكر في جامعة الملك سلمان الدولية

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية عن فتح باب التقديم المبكر للطلاب في العام الجامعي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وأكدت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية أن التسجيل سوف يكون على البرامج الدراسية بجميع التخصصات، وفي ضوء الحد الأدنى الذي تقرره وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الأهلية، وفقًا لسنة حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

جدير بالذكر أن التقديم متاح فقط للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي السابق ٢٠٢٣ فقط وكذلك الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذا العام.

وأكدت إدارة جامعة الملك سلمان الدولية سعيها الدائم الى توفير كل سبل التواصل مع ابنائها الطلاب من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن جامعة الملك سلمان الدولية

وتعد جامعة الملك سلمان الدولية أهليّة تأسست سنة 2020 في مصر، وأُنشئت ضمن برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء، بموجب مرسوم رئيس جمهورية مصر العربية الخاص بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2009 لتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

وتقع كليات جامعة الملك سلمان في ثلاثة أفرع جامعية ذكية (الطور وشرم الشيخ ورأس سدر) وتعتمد تقنيات التعليم والتعلم المبتكرة والمعايير الدولية.

وتهدف جامعة الملك سلمان الدولية إلى الإرتقاء بالمستوى العلمي ورفع التوعية والتعليم بالمنطقة والذي بدوره يقضي على الأفكار المتشددة والمتطرفة في سيناء، كما يتيح المشروع لسكان سيناء وغيرها فرصة التعليم الجامعي، يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء أو البيئات المماثلة وقد تأسست سنة 2018.