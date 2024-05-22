القبض على مستريح الهواتف الذكية بعابدين

تلقى قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من مندوب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير– كائنة بمحافظة الجيزة) بتضرره من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب عليه عن طريق شراء 9 هواتف محمولة وإيهامه بتسديد المبلغ المطلوب على حساب الشركة بالبنك إلا إنه اكتشف بعدم وصول المبلغ المالي.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة(طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) وأقر باستئجار (محل هواتف محمولة - كائن بدائرة قسم الشروق) واستغلاله في النصب على مالكي شركات الهواتف المحمولة والإلكترونيات بدعوى شراء كميات من الهواتف المحمولة للإتجار بها وقيامه بتزوير إيصالات التحويل الخاصة بقيمة الهواتف على حسابات مندوبي شركات بيع الهواتف المحمولة والإلكترونيات ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها داخل مسكنه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بسرقة (مركبتي توك توك "بدون لوحات معدنية " خاصة بأحد المواطنين حال توقفهما بدائرة مركز شرطة أجا.



وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك، وارتكابهم (7 وقائع سرقة) بدائرتي مركز شرطة (أجا – ميت غمر) وأضافوا بتصرفهم في المسروقات المستولى عليها بالبيع لعميليهم "سيئا النية" (عاطلان "لهما معلومات جنائية") تم ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات.



إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة استعراض القوة ضد شخص وقتله بالخانكة

في سياق آخر، أحالت محكمة جنايات بنها، أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي فى إعدامه، لاتهامه و3 آخرين باستعراض القوة والعنف ضد شخص وأهليته وترويعهم، وقتله، ولحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، بدائرة مركز شرطه الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثالث من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.



إحالة أوراق عاطل للمفتي



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5307 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3961 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمود ف ع"، 32 سنة، مقيم مركز دار السلام سوهاج، و"محمود م م"، 21 سنة، سائق توك توك، ومقيم القلج الخانكة، و"ممدوح م م "، 44 سنة سائق درجة ثانية، ومقيم القلج مركز الخانكة، و"محمود ح خ"، 26 سنة، لأنهم في يوم 12 / 3 / 2022، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه "هريدي زهري هريدي أحمد" - وأهليته بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي بهم على إثر خلافات سابقة بين أحد أهلية المجني عليه، والمتهم الثاني بأن توجهوا إلى محل إقامتهم مشهرين في مواجهتهم الأسلحة النارية والبيضاء (بندقية خرطوش، فرد خرطوش، مسدس، زجاجات، عصي شوم) وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عدة أخيرة لقرية صورهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه وقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة اقترنت بها وتلتها الجريمة الآتية أنه في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه "هريدي زهري هريدي أحمد" - عمداً بغير سبق إصرار بأنه وعلى إثر مشادة كلامية بين أحد أهلية المجني عليه والمتهم الثاني قبيل الواقعة ببرهة وتوجهوا إلى محل إقامتهم وبحوزتهم الأسلحة النارية والبيضاء بندقية خرطوش، فرد خرطوش، مسدس زجاجات، عصي شوم وما إن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية سالفة البيان مطلقين أعيرة نارية منها صوبهم فعدا المجني عليه خلف المتهم الأول لمنعه من إطلاق الأعيرة النارية فأطلق الأخير عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين الثاني، والثالث على مسرح الواقعة للشد من أذره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، وأحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين الأول والثالث بواسطته سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أنه أحرز المتهم الثالث وحاز المتهمين الأول والثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخناً "مسدس"، و أحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، كما أنهم حازوا علي أدوات "عصي ، زجاجات" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.