كان السينمائي 77| قصة الفيلم المصري "شرق 12" وأسباب عرضه 4 مرات في المهرجان

تشارك السينما المصرية في فعاليات مهرجان كان السينمائي 77، بعدد من الأفلام أبرزها “شرق 12”، الذي سيتم عرضه ابتداءً من اليوم ضمن فعاليات الدورة الجارية.

يعرض فيلم شرق 12 4 مرات على مدار أيام الفعاليات، بدءًا من الثلاثاء 21 مايو الساعة 5:15 مساء في Theatre Croisette.

يليه العرض الثاني الأربعاء 22 مايو، الساعة 11:30 صباحًا، في Cinema Les Arcades/Salle 1

والساعة 7 مساء في Cinema Alexandre III 1، والختام يوم الخميس 23 مايو الساعة 4:30 مساءًا، داخل -CinemaLeRaimu

بوستر فيلم شرق 12

تضم أحداث فيلم “شرق 12” فانتازيا تُخرج المشاهد من العالم الواقعي الذي يعيشه، وإظهار جوانب الحياة بالكوميديا السوداء التي تضحك وتحمل بين طياتها الألم، يشارك في بطولته منحة البطراوي، وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبوالعطا وباسم وديع.

يأتي فيلم "شرق 12" ضمن برنامج "نصف شهر المخرجين" من إخراج هالة القوصي، تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا السوداء في عالم مغلق خارج الزمن حيث يتم تسليط الضوء على حب السلطة والسيطرة على الاخرين، وتأثير فقدان الأم منذ الصغر، ويشارك ببطولته كلًا من الفنان أحمد كمال، الفنانة منحة البطراوي، الفنانة فايزة شامة، والفنان عمر رزيق.

كما يشارك الفيلم المصري "رفعت عيني إلى السماء" ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" والموازي للمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الأولى والثانية، للمخرجة ندى رياض وأيمن الأمير.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات يقررن تأسيس فرقة مسرحية مستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي وتقديم عروضها بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء على القضايا منها الزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، وحصل الفيلم على دعم صندوق البحر الأحمر السينمائي.