أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

شهد سعر صرف العملات العربية، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، تذبذبًا، وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري للشراء 151.17، والبيع نحو 152.19.

جاء ذلك على أعقاب قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري التي أصدرتها وأكدت فيها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%".

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء

سعر الريال السعودى اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري للشراء نحو 12.42، والبيع نحو 12.45.

سعر الدينار الكويتى اليوم

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري للشراء 151.17، والبيع نحو 152.19.

سعر الدرهم الإماراتي

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري مقابل الجنية المصري للشراء نحو 12.70، والبيع نحو 12.71.

سعر الريال القطري

كما حقق سعر الريال القطري اليوم الأربعاء مقابل الجنية المصري في البنك المركزي المصري، للشراء نحو 11.82، وللبيع نحو 12.81.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 152.11 جنيها للشراء، و153.13 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وللعملات الأجنبية

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 50.86 جنيه للشراء، 51.15 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 59.24 جنيه للشراء، 59.63 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.