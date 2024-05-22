سكرتير مساعد البحيرة يتابع تلقى ملفات التصالح بالمحمودية والرحمانية

قام اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجى بالمحمودية، رافقه خلالها على زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية ،حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي و تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية ،وتفقد وحدة التغيرات المكانية والتراخيص العامة.

كما قام سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة ، بتفقد المركز التكنولوجى بالرحمانية وتابع سير العمل به وذلك بحضور الحسينى أبو عيانة - رئيس مركز ومدينة الرحمانية، وأكد السكرتير العام المساعد، تسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز من مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بضرورة متابعة إستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة .

وتؤكد نائب محافظ البحيرة علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.