سعر الهدي والأضاحي في الحج 2024

أسعار الهدي والأضاحي، تعد من اهتمامات الكثير من الحجاج قبل الذهاب للأراضي المقدسة، حيث تختلف اختلفت أسعار صك الهدي في المملكة العربية السعودية على حسب اختلاف نوع الأضحية.

ذبح الأضاحي

ويعتبر الهدي من الواجبات التي يجب على الحاج أدائها بعد الإفاضة من الحرم، ويمكن الهدي للتضحية يوم عيد النحر، عن طريق فرع المكتب الخاص بشراء الهدي، أو دفع ثمن الهدي عن طريق شركات متخصصة في ذبح الأضاحي.

سعر صك الأضحية في الحج 2024

بلغ سعر هدي الضأن الروماني إلى 1080 ريال.

سعر الخروف النعيمي من 1490 ريال إلى 1600 ريال.

أسعار الإبل من 4400 ريال إلى 6000 ريال.

أسعار العجول الألماني من 4000 ريال إلى 5500 ريال.

سعر الخروف البربري المتوسط إلى 855 ريال.

سعر الغنم الصغيرة نحو 1200 ريال.

سعر الأغنام الكبيرة من 1700 ريال.

شراء صك الأضحية بالتقسيط

وفي سايق آخر قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يُؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى، ولا في حُصول الأجر والثواب عليها، لما ورد في السنة عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ.