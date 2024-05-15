بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة كبرى لصك الأضحية البلدي

تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا»..

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إطلاق حملة «صك الأضحية» لعام 2024 تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًا» بهدف التيسير على المضحين من داخل مصر وخارجها، وإنابة البيت في أداء شعيرة الأضحية لوصول لحومها إلى المستحقين من الأُسَر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع الأشد احتياجًا في أنحاء الجمهورية، وإلي أشقائنا الفلسطينيين في غزة.

أوضح بيان صادر عن بيت الزكاة والصدقات اليوم الأربعاء الموافق 15/5/2024م أن قيمة صك اللحوم البلدية من الأبقار والجاموس 11.000 جنيه، و (235 دولار)، أو (220 يورو) للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الأبقار والجاموس 450كجم، وقيمة صك الأغنام (خروف برقي) 12.500 جنيه، و265 دولار، أو 245 يورو للراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خارج مصر، حيث يصل متوسط وزن الخروف ٦٥ كجم.

أكد بيت الزكاة والصدقات أن اختيار الأضحية يتم وفق الشروط الشرعية، بإشراف لجنة شرعية وأطباء بيطريين، حيث تبدأ مواعيد الذبح من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك حتى غروب شمس اليوم الرابع للعيد (ثالث أيام التشريق).

أضاف البيان أن توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين، يتم وفق قوائم بحث ميدانية دقيقة على مستوى الجمهورية، وإلى قطاع غزة من خلال القوافل الإغاثية ضمن الحملة العالمية التى أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت شعار «أغيثوا غزة».

من مصر إلى غزة.. قافلة بيت الزكاة والصدقات تعبر ميناء رفح البري لدعم أشقائنا

وكانت عبرت، القافلة الإغاثية السابعة لبيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، ميناء رفح البري في طريقها لدخول قطاع غزة، مكونة من(١١٥) شاحنة كبرى، تحمل على متنها (١٨٤٠) طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء؛ لدعم أهلنا الذين يتعرَّضون للعدوان الصهيوني الغاشم على مدار سبعة أشهر متواصلة.

وشارك في إعداد قافلة بيت الزكاة والصدقات وتجهيزها مؤسساتٌ وهيئات من(٨٥) دولة حول العالم، تتصدَّرهم الأردن وإندونيسيا والهند وألمانيا وبنغلاديش والصين، وذلك في إطار الحملة الدوليَّة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منذ بدء عدوان الاحتلال الغاشم على أصحاب الأرض في السابع من أكتوبر الماضي تحت عنوان «أغيثُوا غزة».

وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمها بيت الزكاة والصدقات لإغاثة أهلنا في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني حتى الآن (٤٤٠) شاحنة كبرى، محملة ب(٨٠٠٠) طن من الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وخصوصًا احتياجات الأطفال والنساء وكبار السِّن، في إطار الدور المعهود الذي يُقدِّمه الأزهر الشريف دائمًا في دعم القضية الفلسطينيَّة؛ حيث عبرت القافلة الأولى ميناء رفح في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣م، والثانية في ٢١ نوفمبر، والثالثة صباح يوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر٢٠٢٣، ثم القافلة الرابعة في ٢ يناير ٢٠٢٣م، والخامسة في ١٣ مارس ٢٠٢٤، والسادسة في ٣ أبريل ٢٠٢٤م.

وتأسَّس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلته؛ بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبثِّ رُوحِ التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

بيت الزكاة يستقبل تبرعات أردنية بـ 12 شاحنة ضمن حملة «أغيثوا غزة»

وكان استقبل «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفدًا شعبيًّا من المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة الأستاذ الدكتور زايد حماد غيث، رئيس جمعية الكتاب والسنة وباحث في العمل الخيري والإنساني والتنموي، لتسلُّم الدفعة الثانية من التبرعات الإغاثية المقدمة من الشعب الأردني لأهلنا في قطاع غزة.

أوضح بيت الزكاة والصدقات، أن ذلك ضمن القافلة السابعة للحملة العالمية «أغيثوا غزة»، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر عقب العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم السبت الموافق 27 من أبريل 2024م، أن الوفد الأردني قدم مساعدات بـ12 شاحنة عملاقة ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة» محملة بمواد غذائية ودقيق ومياه؛ ستكون ضمن القافلة السابعة التي ستنطلق إلى قطاع غزة خلال أيام.

أبناء الشعب الأردني لديهم ثقة كبيرة في الإمام الأكبر شيخ الازهر و«بيت الزكاة والصدقات

مساعدات بـ12 شاحنة عملاقة من الوفد الشعبي الأردني ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة»

من جانبه؛ قال الأستاذ الدكتور زايد حماد غيث: إن أبناء الشعب الأردني لديهم ثقة كبيرة في فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر و«بيت الزكاة والصدقات»، الذي تمكن من إدخال آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

أكد رئيس جمعية الكتاب والسنة الأردنية، على ضرورة استمرار التعاون المثمر مع «بيت الزكاة والصدقات» لترسيخ متانة العلاقات المصرية- الأردنية والأخوة بين الشعبين، مشيرًا إلى الاستمرار في المشاركة في الحملة العالمية لإغاثة غزة، التي وجَّه بها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ وحتى انتهاء العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا المستضعفين هناك.

مساعدات بـ12 شاحنة عملاقة من الوفد الشعبي الأردني ضمن الحملة العالمية «أغيثوا غزة»

يذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» خصَّص طُرقًا للتبرع لإغاثة غزة عبر الموقع الإلكتروني https://bit.ly/3M0TWVM أو عن طريق طلب مندوب بالاتصال بالخط الساخن 15111، أو عن طريق الـ InstaPay، أو حسابات البيت بجميع البنوك المصرية، وذلك لأستمرار البيت في إغاثة غزة، والمشاركة في إعادة الإعمار.