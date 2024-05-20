قبل العيد.. ما هى شروط الأضحية؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتصدر اهتمامات المسلمون في كافة بقاع الأرض الشروط الخاصة بالأضحية بغية معرفتها والابتعاد عن ما يبطل الأضحية، حيث يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة.

الأضحية سنة مؤكدة

وتعد الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ" سورة الكوثر.

شروط المضحى

كما يشترط فى المضحى توافر نية التضحية لحديث الرسول: إنما الأعمال بالنيات، ويستحب عند الأضحية استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة، لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، وأن يكون الذبح بآلة حادة.

شروط الأضحية 2024

يجب أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره.

أن تكون من الأنعام الضأن أوالماعز أوالإبل أوالبقر ومنها الجاموس.

يجب أن تكون خالية من العلل والعيوب التي تمنع من الأضحية.

يجب أن تبلغ الأضحية السن المحدد شرعا الأبل 5 سنوات، البقر سنتان، الغنم سنة واحدة.

يجب أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي تنقص الشحم واللحم.

أن تكون الأضحية ملكًا لصحباها أو مأذوناً له فيها، فلو غصب شخص شاة وضحى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه.

أن تكون الأضحية من بعد صلاة العيد يوم النحر وهو أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.