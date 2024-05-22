سيراميكا: ما نقدمه في الدوري لا يليق بالإمكانيات المتاحة لنا

كشف معتز البطاوي، المشرف العام بفريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا عن رغبتهم في تقديم كرة قدم جيدة تخدم الكرة المصرية.

وقال البطاوي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، على قناة "المحور": "أسمنا أكبر من المكانة التي نتواجد بها في الوقت الحالي".

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز بهدف دون رد على البنك الأهلي خلال المواجهة التي جمعتها، ضمن مباريات الجولة 24 من عمر مسابقة دوري نايل.

وتابع: "نحاول أن نمثل الكرة المصرية بشكل جيد، كما نحاول أن نقدم كرة قدم ممتعة تخدم الكرة المصرية بشكل عام".

وأكمل: "ما نقدمه في الدوري لا يليق بالامكانيات المتاحة والمقدمة لينا، والنتائج ليست جيدة ولكن هناك عوامل مؤثرة على النتائج أهمها التوقفات الدولية الأخيرة، وهو ما أثر على مستوى الفريق والنتائج، ولكن الحمد لله نقدم أداء متميز خلال أخر 3 مباريات، ونتيجة مباراة اليوم مرضية للغاية".

وبعد هذا الفوز يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من 9 انتصارات، و 7 تعادلات، و6 هزائم.

فينما يتواجد البنك الأهلي بالمركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، حصدها من 6 انتصارات، و4 تعادلات، وتلقى الهزيمة خلال 14 مواجهة.