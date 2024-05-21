إسماعيل يوسف رئيساً لقطاع الناشئين في سيراميكا كليوباترا

أعلن مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تعاقده مع الكابتن إسماعيل يوسف، لشغل منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وأكد الأستاذ طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، أن التعاقد مع نجم مصر الدولي الكبير، يأتي في إطار سياسة النادي، لتفريخ المواهب الشابة، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القادرة على رفع اسم الكرة المصرية، خاصة وأن الكابتن إسماعيل يوسف، يملك خبرات كبيرة، كلاعب دولي سابق شارك في محافل دولية كبرى، أبرزها مونديال إيطاليا عام ٩٠، وكمدرب صاحب خبرات متعددة، على كل المستويات السنية، والفريق الأول في عدد كبير من أندية الدوري الممتاز