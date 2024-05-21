بالنيران الصديقة..سيراميكا كيلوباترا يفوز على البنك بهدف في دوري نايل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كيلوباترا فوزا هاما على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وسجل هدف الفوز الوحيد محمود الجزار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة رفع سيراميكا كيلوباترا رصيده إلى النقطة الـ34 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد البنك عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر.