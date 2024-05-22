لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي تحدد طريقتين للتخلص من اللاعبين الأجانب

حدد برنامج الاستقطاب التابع للدوري السعودي للمحترفين طريقتين للتخلص من اللاعبين الأجانب خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكد البرنامج أن الطريقة الأولى تتمثل في بيع عقود اللاعبين الأجانب بمكسب، أو قيمة مقاربة لما دفع عند شرائهم.

وتابع أن الطريقة الثانية تتمثل في توقيع مخالصات مع اللاعبين الأجانب، وفي هذه الحالة ستتقلص الأموال التي سيدعم بها البرنامج تعاقدات هذه الأندية في الصيف.

وفي السياق ذاته حدَّد النادي الأهلي عددًا من المحترفين الأجانب الذين يريد تغييرهم، وأكد لمسؤولي برنامج الاستقطاب تلقيه عروضًا لثلاثة من لاعبيه.