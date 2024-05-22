وصول مورينيو إلى السعودية لتوقيع العقود مع أحد أندية دوري روشن

وصل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية قبل ساعات استعدادًا لتوقيع عقود قيادة أحد أندية دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وربطت تقارير اسم المدرب البرتغالي بناديي الاتحاد والقادسية اللذان أبديا اهتماما بخدمات المدرب البرتغالي، استعدادًا للموسم الجديد.

وقررت إدارة الاتحاد فسخ التعاقد مع المدير الفني مارسيلو جالاردو بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق في الموسم الحالي، والخروج بموسم صفري فشل فيه بالمنافسة على كل البطولات التي شارك فيها.

القادسية مهتم بالتوقيع مع مورينيو

كما ربطت تقارير اسم المدرب بنادي القادسية الصاعد حديثًا إلى دوري روشن للمحترفين، بعد تصدره المنافسة في دوري يلو الدرجة الأولى.