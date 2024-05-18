الأهلي يضرب أبها بخماسية في الدوري السعودي

حقق الأهلي فوزًا عريضًا على أبها بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، ثم صنع الهدف الثاني للراقي والذي جاء بأقدام زياد مبارك الجهني في اللحظات الأخيرة من نصف اللقاء الأول.

وفي الدقيقة 72 أضاف سميحان ضيدان النابت الهدف الثالث للأهلي، ثم وقع رياض محرز على الهدف الرابع بالدقيقة 85، قبل أن يختتم فرانك كيسيه مهرجان التهديف في الدقيقة 87 بالهدف الخامس.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: ابيانيز - عبدالباسط الهندي - ديميرال - سعد بالعبيد

الوسط: زياد الجهني - فرانك كيسيه - بوبي فيرمينو

الهجوم: سيمحان - رياض محرز - فراس البريكان

وحقق البريكان رقم خيالي لصبح أكثر لاعب محلي ساهم بـأهداف في الدوري السعودي منذ موسم 2020/21 بواقع 63 مساهمة تهديفية بفارق 16 مساهمة عن اقرب منافس له.