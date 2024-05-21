شائعات إخوانية.. حقيقة تبديل أموال مواطن بطريق المغافلة بمطار القاهرة

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بالقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بزعم حدوث سرقات بالمطارات.

وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية من خلال تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.

وكانت كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع الفيديو المتداول الذى تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله "عملات أجنبية" بعملات "محلية" بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية.

تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.