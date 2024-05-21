مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على تباين

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 21 مايو، عند مستوى 2,014.11 بانخفاض 3.89 نقطة عن معدل الإقفال السابق , في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 786.54 بارتفاع 0.91 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية لهذا اليوم مليون و653 ألفا و155 سهما بقيمة إجمالية قدرها 362 ألفا و861 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 38 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 21 مايو، مرتفعًا 39.17 نقطة، أي بنسبة 0.40 %، ليصل إلى مستوى 9716.34 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 162 مليونًا و564 ألفًا و137 سهمًا، بقيمة 528 مليونًا و527 ألفًا و548.941 ريالًا، نتيجة تنفيذ 17732 صفقة في جميع القطاعات.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 21 مايو، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.1%، عند مستوى 2392.63 نقطة .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 3.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2424 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 13.68 نقطة ليبلغ مستوى 7138.55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 %.

وجرى تداول 323.6 مليون سهم عبر18897 صفقة نقدية بقيمة 5ر58 مليون دينار (نحو 178.4 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7.51 نقاط ليبلغ مستوى 5976.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 % من خلال تداول 180 مليون سهم عبر 9122 صفقة نقدية بقيمة 18.2 مليون دينار (نحو 55.5 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 19.96 نقطة ليبلغ مستوى 7791.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26 % من خلال تداول 143.5 مليون سهم عبر 9775 صفقة بقيمة 40.3 مليون دينار (نحو 122.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) 13.36 نقطة ليبلغ مستوى 5811.09 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.23 % من خلال تداول 72.7 مليون سهم عبر 3781 صفقة نقدية بقيمة 8.7 ملايين دينار (نحو 26.5 مليون دولار).