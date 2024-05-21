الأسهم اليابانية : "نيكاي" يتخلى عن مكاسب مبكرة ويغلق منخفضاً

تخلى المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية عن مكاسب سجلها في وقت مبكر خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، ليغلق منخفضاً مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة إنفيديا الأميركية لصناعة الرقائق.

الأسهم اليابانية

وهبط المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته 0.31% ليصل إلى مستوى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وكان المؤشر قد ارتفع 0.78% في الجلسة السابقة ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر.كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اليوم الثلاثاء 0.3% إلى 2759.72 نقطة.

وهبط سهم دايكن للصناعات لمكيفات الهواء فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 4.68% ليصبح أبرز المتسببين في خسائر المؤشر نيكاي. كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 1.64%.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ صعد سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.45% و0.8% على الترتيب.

وسجلت شركات التأمين أداء قويا، إذ قفز سهم مجموعة إم.إس اند إيه.دي للتأمين فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 13.79% بعد أن قالت أمس الاثنين إنها تتوقع ارتفاع صافي أرباح المجموعة 65% وإنها ستعيد شراء ما يصل إلى 8.2% من الأسهم.

كما زاد سهم نظيرتها طوكيو مارين هولدينغز فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.34%.

وصعد مؤشر قطاع التأمين فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 2.29% ليصبح الأفضل أداء بين إجمالي 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

أسواق الأسهم اليابانية

الأسهم اليابانية

وهوى سهم سومبو القابضة فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 6% مع توقع شركة التأمين انخفاض صافي أرباحها السنوية 45%.

وصعد سهم كنتاكي فرايد تشيكن هولدينجز ليسجل مستوى يوميا مرتفعا عند 6400 ين، بعد توقف تداوله وسط موجة من طلبات الشراء، إذ أعلنت الشركة المشغلة لسلسلة المطاعم الأميركية أن صندوق الاستحواذ الأميركي كارلايل عرض شراء أسهم الشركة بسعر 6500 ين للسهم الواحد.

ومن بين أكثر من 1600 شركة مدرجة في السوق الرئيسية ببورصة طوكيو، ارتفع 34% بينما انخفض 61% وظل 4% من الأسهم دون تغيير.