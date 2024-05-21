الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بالضبابية المتعلقة بخفض الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، مقتفية أثر نظيرتها الآسيوية، بعدما خفف مسؤولون بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من حماس المستثمرين بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في ظل دعوتهم إلى الحذر إزاء السياسة النقدية.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.3 بالمئة، ومحت خسائر أسهم قطاعي البنوك والمرافق أثر مكاسب أسهم الرعاية الصحية.

وسيركز المستثمرون على محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأميركي ونتائج أعمال إنفيديا الأربعاء لمعرفة ما إن كان الزخم الذي شهدته الفترة الماضية، ودفع الأسهم الأميركية والأوروبية للصعود، سيستمر. وتأثرت معنويات السوق بعدما لم يبد مسؤولون بالمركزي الأميركي، ومنهم نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون، استعدادا للقول إن التضخم يتجه للانخفاض صوب الهدف الذي حدده البنك وهو اثنين بالمئة، فيما دعا عدد منهم أمس الاثنين إلى مواصلة الحذر في السياسة النقدية.

يأتي تراجع الأسهم على الرغم من بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين في ألمانيا انخفضت أكثر من المتوقع في أبريل.

وصعد سهم أسترازينيكا 0.9 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة أنها تسعى لزيادة الإيرادات بنحو 75 بالمئة إلى 80 مليار دولار بحلول 2030.

وانخفض سهم جنرالي 3.3 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة تأمين إيطالية نتائج الربع الأول من العام.

وقفز سهم سايبم لخدمات حقول النفط 3.5 بالمئة بعد فوزها بعقود قيمتها 3.7 مليار دولار.

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 27425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 33658 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 11849 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 5943 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 8600 نقطة.