غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كيكة المشمش بالموز

كيكة المشمش بالموز من الحلويات الصحية اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في المنزل لمد الجسم بالفيتامينات الهامة للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة المشمش

فوائد تناول كيكة المشمش بالموز

المقادير

- الزبدة : 100 جراماً

- سكر : 30 جراماً

- صفار البيض : 2 حبة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- بياض البيض : 2 حبة

- سكر : 60 جراماً

- دقيق : 80 جراماً

- لوز : 40 جراماً (مطحون)

- مشمش : علبة (مقطع إلى أنصاف)

- لوز : شرائح

طريقة التحضير

لعمل كيكة المشمش ..ادهني صينية مربعة صغيرة ورشيها بالدقيق.

اخفقي الزبدة والسكر لتصبح خفيفة القوام.

أضيفي الصفار واخفقيه وأضيفي الفانيلا ليصبح القوام متجانس وكريمي.

انخلي الدقيق وأضيفي اللوز وحركيه من الأسفل للأعلى بحركة دائرية وبخفة بدون شدة.

اخفقي بياض البيض والسكر في وعاء آخر ليصبح قوامه سميك نسبياً قريب من قوام الكريمة وغير جامد تماماً.

أضيفي البياض للعجينة على مرحلتين وحركيه بنفس الطريقة ليختفي البياض وتحصلي على عجينة خفيفة.

ضعي نصف الكمية بقاع الصينية.

قومي بترتيب المشمش بـ 3 صفوف بالطول والعرض.

أضيفي اللوز المطحون على بقية العجينة وضعيها في كيس وقصي طرفه.

قومي بصنع حواف حول المشمش بالعجينة مثل المربعات كإطار حول كل حبة مشمش وضعيه أيضاً على حواف الصينية.

رشي شرائح اللوز على الحواف العالية التي شكلناها بالكيس.

اخبزيها على درجة حرارة 175 لمدة 25 دقيقة لتجتاز اختبار الكيك.

اتركي كيكة المشمش لتبرد وقدميها.