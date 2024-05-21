المغرب والولايات المتحدة يوقعان خارطة طريق للتعاون العسكرى

وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، على خارطة طريق تتعلق بالتعاون العسكري، وتتضمن التوجهات التي يتعين اتباعها لتنفيذ الأنشطة المعتمدة في إطار الدورة الـ 13 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية.

وعقب اجتماع العمل الثاني للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، جرى تسليم أوسمة منحها العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية؛ لثلاثة ضباط أمريكيين تقديرا لجهودهم من أجل تطوير وتعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي هم: الجنرال دو ديفيزيون، دانييل بوياك، قائد الحرس الوطني لولاية يوتا، والمقدم تيريمورا شامل، رئيس مكتب التعاون الأمني (OSC)، لدى السفارة الأمريكية بالرباط، والقائد كريستوفر تاربيت، من مكتب التعاون الأمني (OSC) بالسفارة الأمريكية بالرباط، المكلف بالشؤون الثنائية.

وينظم التعاون العسكري المغربي الأمريكي بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتفاهمات تقنية ثنائية، تحدد أشكال التنفيذ والتعاون.