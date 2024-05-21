الثلاثاء 21 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المغرب والولايات المتحدة يوقعان خارطة طريق للتعاون العسكرى

المغرب والولايات
المغرب والولايات المتحدة

وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، على خارطة طريق تتعلق بالتعاون العسكري، وتتضمن التوجهات التي يتعين اتباعها لتنفيذ الأنشطة المعتمدة في إطار الدورة الـ 13 للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية.

 

txt

مدافع نهضة بركان: لا نخشى جمهور الزمالك وسنعود بالكونفدرالية إلى المغرب

txt

مسيرات في المغرب والولايات المتحدة وإسبانيا تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

 

وعقب اجتماع العمل الثاني للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، جرى تسليم أوسمة منحها العاهل المغربي الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية؛ لثلاثة ضباط أمريكيين تقديرا لجهودهم من أجل تطوير وتعزيز التعاون العسكري المغربي الأمريكي هم: الجنرال دو ديفيزيون، دانييل بوياك، قائد الحرس الوطني لولاية يوتا، والمقدم تيريمورا شامل، رئيس مكتب التعاون الأمني (OSC)، لدى السفارة الأمريكية بالرباط، والقائد كريستوفر تاربيت، من مكتب التعاون الأمني (OSC) بالسفارة الأمريكية بالرباط، المكلف بالشؤون الثنائية.

وينظم التعاون العسكري المغربي الأمريكي بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتفاهمات تقنية ثنائية، تحدد أشكال التنفيذ والتعاون.

مواد متعلقة

مدافع نهضة بركان: لا نخشى جمهور الزمالك وسنعود بالكونفدرالية إلى المغرب

مسيرات في المغرب والولايات المتحدة وإسبانيا تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

بعثة الزمالك تغادر المغرب وراحة للاعبين ٢٤ ساعة

عمرو أدهم يصل إلى المغرب لمساندة الزمالك أمام نهضة بركان

محمد صلاح: الزمالك قادر على العودة بنتيجة إيجابية من المغرب
الجريدة الورقية