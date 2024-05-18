مدافع نهضة بركان: لا نخشى جمهور الزمالك وسنعود بالكونفدرالية إلى المغرب

تحدث إيوسوفو دايو، لاعب فريق نهضة بركان المغربي عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتجدد اللقاء بين الزمالك ونهضة بركان، مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق المغربي بهدفين لهدف.

وقال إيوسوفو دايو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نستطيع اللعب تحت ضغط جمهور الزمالك، ومستعدون لخوض اللقاء تحت الضغط ونتطلع لحصد لقب كأس الكونفدرالية، وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الغد من أجل العودة باللقب إلى المغرب".

وأضاف "لا توجد في كرة القدم مباراة سهلة، علينا أن نركز في لقاء الغد ونلعب على التفاصيل الصغيرة، وأن نكون أكثر حماسًا".

ويبحث الزمالك عن تكرار تتويجه ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركات كما حدث في نسخة 2019، بينما يأمل الفريق في الثأر والتتويج باللقب الثالث في تاريخه.