الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أستاذ علاقات دولية: كلمة مندوب مصر بمجلس الأمن "كاشفة" حملت رسائل تحذيرية

حامد فارس
حامد فارس

كشف الدكتور حامد فارس استاذ العلاقات الدولية، عن ما جاء في كلمة مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن بشأن جلسة مناقشة الهجوم الإسرائيلي البري على رفح الفلسطينية، مشددًا على أن  سفير مصر بالأمم المتحدة أكد أن مصر ترفض العدوان على رفح الفلسطينية، موضحًا أن كلمة السفير أسامة عبدالخالق حملت الكثير من الرسائل التحذيرية للمجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل ضد العمليات الإسرائيلية "الانتقامية والتعجيزية".

 كلمة مندوب مصر

وأشار "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن إسرائيل تحاول تنفيذ مخططها لاستخدام سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكانت كاشفة للعوار في النظام الدولي باعتبار أن ما يحدث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بدعم إسرائيل بشكل فج يمثل عقبة رئيسية أمام صناعة السلام في الشرق الأوسط، وبدلا من أن تقوم الإدارة الأمريكية باعتبارها أكبر دولة في العالم بالتحرك باتجاه وقف العدوان على قطاع غزة نرى أنها تقوم بتحركات تضعف الموقف الفلسطيني والجهود الدولية التي ترمي بشكل قاطع إلى وقف العدوان على قطاع غزة وعدم إقدام إسرائيلي على مخططها بتهجير الفلسطينيين.

 

 

ونوه بأن قطاع غزة تحول لسجن كبير ومقبرة جماهيره ورائحة الموت أصبحت في كل مكان، ومن لم يمت بالقصف مات بالجوع، ولم يعد هناك في قطاع غزة ماء أو غذاء، الولايات المتحدة عليها أن تضغط على الاحتلال لفتح المعابر الستة الموجودة بين إسرائيل وقطاع غزة، وهو ما لم تتحرك به أمريكا ولكنها تحركت في إطار دعمها للسرية الإسرائيلية بإنشاء رصيف بحري وحجم المساعدات لا تمثل شئ من احتياجات الشعب الفلسطيني من خلال الرصيف البحري.

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