"القوانين المُعدلة لصالح المرأة وطرق التعامل مع حالات العنف" مناقشة بجامعة أسيوط

بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية بعنوان "القوانين المُعدلة لصالح المرأة، وطرق التعامل مع حالات العنف والتعافي، تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس وإشراف الدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

العنف ضد المرأة

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال محمد زايد عميد العلوم الصحية، والدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور ولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وشيماء محمود نعيم محمد مدير عام الادارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة ومنسق وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية، والدكتور أمل فيليب صليب المستشار الصحى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة، وعمرو عبدالكريم المكتب الفني لرئيسة المجلس القومي للمرأة وأعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والجهاز الإداري، ولفيف من طلاب وطالبات الجامعة.

وتناولت محاضرة شيماء نعيم العديد من المحاور منها التعريف بالمجلس القومى للمراة واختصاصاته بالإضافة إلى الأطر الوطنية والدولية لدعم تمكين المرأة والفتاة، ودور المجتمع الجامعي وكذلك وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في التصدي لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

وألقت محاضرة الدكتورة أمل فليب ؛ نظرة عامة للعنف ضد المرأة وأشكاله، بالإضافة لدور القطاع الطبي في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، والقوانين والتشريعات التي توضح حقوق المرأة.

وأوضح الدكتور جمال تاج، دور الجامعة الهام في توعية الطلاب والطالبات بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة، كما أنه يقع على عاتقها مواجهة الظواهر السلبية في المجمتع، وتحقيق مبدأ المساواة تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات مشيراً إلى دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في زيادة الوعي لطلاب الجامعة من خلال الندوات وورش العمل المختلفة، والتي من شأنها تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانون للطلاب، وتوفير بيئة تعليمة خالية من العنف بكافة أشكاله.

ومن جانبه أضاف الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لها رسالة تسعى في تحقيقها منها تمكين المجتمع الجامعي ومواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أنماطه، بالإضافة إلى تدعيم الأطر القانونية وتفعيلها وفق التطورات الحالية، وتبادل الخبرات الجيدة بين الجامعات المصرية في مناهضة العنف ضد المرأة.

جدير بالذكر، عقد ممثلو المجلس القومى للمرأة إجتماعاً مع أعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بحضور الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة، والدكتور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة، وسلط الإجتماع الضوء على أهمية وحدات العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية بالإضافة إلى استعراض الجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة لمواجهة العنف بكافة أشكاله، والخدمات التي يقدمها في مختلف القطاعات.