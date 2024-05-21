جامعة أسيوط التكنولوجية تستعد لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، عن استعداد الجامعة لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤؛ والتي من المقرر أن تبدأ الأربعاء ٢٢ مايو وتستمر حتي ٩ يونيو القادم وفقًا للخريطة الزمنية من العام الجامعي التي أعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة أسيوط

وأوضح رئيس الجامعة، أن عدد من الكليات الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة بشأن تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م، بدايةً من إعداد جداول الامتحانات وتجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات، بما يحقق الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي.

وأكد على ضرورة مراعاة الضوابط والمعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير بيئة مناسبة ومتميزة للطلاب لأداء الامتحانات، مشدداً على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على استفسارات الطلاب بشأن الإمتحان.

ومن جانبه أضاف الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم التأكد من جاهزية لجان الإمتحانات، وضرورة تذليل العقبات، وتوفير بيئة هادئة للطلاب، وتأمين قاعات الامتحانات لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لاتمام أعمال الامتحانات في جو يسوده الهدوء متمنيًا للطلاب دوام النجاح والتوفيق.

ألتقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، مع نخبة من التقنيين والمطورين في المجالات التكنولوجية المستحدثة، والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات "ملتقى التوظيف والعمل الحر" في دورته الثانية والذي تنظمه كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة وذلك بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس أيمن عياد مدير فرع المعهد بأسيوط، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور جمال تاج رئيس الجامعة التكنولوجية الجديدة، والمهندس مصطفي صالح نائب رئيس غرفة صناعة البرمجيات.

تناول اللقاء، آليات تحقيق الشراكة والتكامل بين شركاء الصناعة والتنمية، والشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، وجامعة أسيوط؛ من خلال التركيز على مهام، وأدوار كلا الجانبين، وآليات تزويد الطلاب بالمهارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات الذكاء الإصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، والإبتكار، وريادة الأعمال؛ لإعدادهم لسوق العمل، ومواكبة متطلبات وظائف المستقبل.