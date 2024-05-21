بالأسماء : ارتفاع عدد المصابين الأجانب بحادث إنقلاب سيارة سياحى

ارتفع إعداد المصابين بحادث إنقلاب سيارة سياحى، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند مدخل مركز إدفو شمال محافظة أسوان ليصل لـ10 أشخاص بدلا من 8، حيث أصيب بالحادث مرشد سياحية مرافقة للسائحين، و السائق أيضًا.

توصلت " الوفد" لاسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة سياحى بمدخل الطريق الصحراوى الغربى بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء.



وتبين أن 8 أشخاص من المصابين صينيو الجنسية، و المرشدة السياحية والسائق مصريا الجنسية، وجاءت الأسماء كالتالى:

هان هان، يبلغ من العمر 13سنة، شانجى ميرى، عمره 24 سنة، وإصابتهما كدمات وسحجات بالجسم، ولوس سى سى، عمره 33 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى، دورجه جى، عمره 56 سنة، شانجى مى، عمره 24 سنه، و تشن سو شيان، عمره 25 سنة، او يانج، عمره 22 سنة، و و س س، عمره 24 سنة، وإصابتهم كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب بالحادث المرشد السياحية المرافقة للسائحين وهى مروة عبدالله حمد، عمرها 29 سنه، مصرية الجنسية، و عبدالرحمن محمد فتحى، عمره 31 سنة، السائق، مصرى الجنسية، وإصابتهم كدمات وسحجات بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج بمستشفي النيل بمركز إدفو.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.