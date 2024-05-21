عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لصاحب مزرعة دواجن، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة "هيروين" وحيازة سلاح نارى وذخيرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المؤبد لصاحب مزرعة دواجن بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في الخانكة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن النيابة العامة اتهمت "عصام م"، صاحب مزرعة دواجن، مقيم شرق السكة الحديد بمنطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة القليوبية، لأنه في يوم 5 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن فرد خرطوش.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز ذخيرة "12 طلقة" مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتهم أو إحرازهم.

المؤبد لـ متهمين لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالخانكة

علي صعيد اخر ، عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، لكهربائى سيارات وسائق مركبة توك توك وشيال بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية الأولى رقم 50691 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة 3025 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهمين "السيد م ص"، 17 سنة، كهربائى سيارات، ومقيم الخصوص، و"محمد س ر"، 21 سنة، سائق توك توك، ومقيم الخصوص، لأنهم فى يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، أحرزا بقصد الإتجار جوهر مخدر (هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزا جوهر مخدر أحادى أسيتيل مورفين بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرا أحد مشتقات (Indazole Carboxamides) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزا جوهرًا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرزا جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزا أداة "كتر / قاطع" مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

اما أمر الإحالة الخاص بالقضية الثانية رقم 27197 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2369 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "زیاد س م"، 22 سنة، شيال فى سوق الخضار ومقيم بشارع الجامع الكبير فى الخانكة، لأنه فى يوم 2 / 10 / 2023، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاحًا أبيض "كتر" قاطع بغير مسوغ قانوني.